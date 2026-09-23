Lancio del giavellotto, Giusi Parolino conquista il titolo di campionessa italiana per la 21ª volta 

Giusi Parolino, atleta della ASD Milone Siracusa, conquista la medaglia d’oro nel lancio del giavellotto e porta a casa il suo ventunesimo titolo di campionessa Italiana. Per la giavellottista si tratta anche del secondo titolo di campionessa italiana dell’anno 2026; il precedente conquistato nel mese di marzo al campo “Italico Conti” di Ancona durante i Campionati italiani lanci lunghi invernali. Va ricordato inoltre che, la Parolino, tra maggio e luglio di quest’anno, ha fatto registrare non poche affermazioni in campo regionale, quali la medaglia d’argento ai campionati individuali assoluti siciliani (medaglia d’oro nel 2025), la medaglia d’oro ai campionati siciliani individuale di categoria e ai campionati siciliani CDS.

“Allenarsi e competere sono esperienze personali dietro le quali ci sono scelte, impegni e sacrifici che spesso non vengono nemmeno compresi nella loro totalità- dichiara la giavellottista della Milone Siracusa; porto a casa un’esperienza umana tra le più belle della mia vita soprattutto grazie ai valori dello sport che hanno fatto da collante in una grande e difficile competizione nazionale dove il risultato non è mai scontato- e questo- continua, è grazie soprattutto alle mie splendide amiche Giusi Malerba ed Irene Penzin (campionesse nazionali di salto in lungo e salto triplo) per aver dimostrato di essere campionesse nello sport e nella vita; concludo qui l’anno agonistico 2026 che, nonostante le poche gare e qualche metro in meno, mi ha regalato prestigiosi risultati, i cui meriti sono soprattutto del mio grande coach Emanuele Serafin.” La giavellottista Giusi Parolino ritornerà in pedana a gennaio 2027 con la consueta partecipazione alla fase regionale dei Campionati lanci lunghi invernali Assoluti.