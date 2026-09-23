Caltanissetta

Dieci&Lotto, vinti 100 mila euro a Gela

Si è aggiudicato ben 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. La giocata è stata effettuata in Via Mare

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Il concorso del 10eLotto di martedì 22 settembre ha sorriso a un fortunato giocatore di Gela, in provincia di Caltanissetta, che, come riporta Agipronews, si è aggiudicato ben 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. La giocata è stata effettuata in Via Mare. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,84 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,86 miliardi da inizio anno.

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