Agrigento

Maria Curto Pelle neo-direttrice dell’U.O.C Terapia Intensiva Neonatale di Agrigento

Già dirigente medico presso l’UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale con nido dell’Azienda Ospedaliera “Paolo Giaccone” di Palermo

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

La dottoressa Maria Curto Pelle è la neo-direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Terapia Intensiva Neonatale del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. La nuova nomina, ancora al femminile, giunge a potenziare ulteriormente gli assetti organizzativi dei reparti del nosocomio agrigentino. Già dirigente medico presso l’UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale con nido dell’Azienda Ospedaliera “Paolo Giaccone” di Palermo, la dottoressa Curto Pelle vanta un curriculum di rilievo in cui spiccano master universitari in “accessi venosi pediatrici neonatali”, “terapia intensiva pediatrica” e “elettrocardiografia pediatrica” oltre ad una nutrita attività di docenza universitaria e tutoraggio. La neo-primaria è stata ricevuta quest’oggi dal direttore generale dell’ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, e dal direttore sanitario aziendale,
Raffaele Elia, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale. 

