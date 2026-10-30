La nuova IRCA parte con AgriPesca: primo avviso da 5 milioni per agricoltura e pesca

La nuova IRCA, Istituto Regionale per il Credito Agevolato, inaugura la propria fase operativa con il primo avviso pubblico. Si chiama “AgriPesca” e mette a disposizione 5 milioni di euro per sostenere le imprese siciliane dell’agricoltura e della pesca attraverso finanziamenti a tasso agevolato.

Il primo intervento segna l’avvio operativo dell’Istituto nato dall’integrazione di CRIAS e IRCAC, il cui completamento è stato fortemente sostenuto dall’assessore regionale alle Attività produttive Edmondo Tamajo nell’ambito dell’azione del Governo Schifani. L’obiettivo è rendere più rapidi e accessibili gli strumenti di credito agevolato. Due le linee di finanziamento: la Linea A – Finanziamento di esercizio (3,5 milioni di euro): destinata a sostenere il fabbisogno di liquidità delle imprese, anche per fronteggiare l’incremento dei costi energetici, le difficoltà di approvvigionamento e gli effetti dei cambiamenti climatici sull’attività aziendale. Linea B – Finanziamento di scorte (1,5 milioni di euro): finalizzata a sostenere la costituzione o il ripristino delle scorte aziendali, attraverso spese ammissibili documentate da fatture interamente pagate nei dodici mesi precedenti la domanda e corredate da asseverazione professionale. I finanziamenti vanno da 5 mila a 30 mila euro, con condizioni agevolate e possibilità di accesso a entrambe le linee, nel rispetto del massimale complessivo previsto per ciascuna impresa.

Possono presentare domanda le imprese agricole, anche individuali, societarie e cooperative; le imprese che lavorano, trasformano o commercializzano prodotti agricoli primari; gli agriturismi; le imprese della pesca, dell’acquacoltura e della filiera ittica, nonché le attività di pescaturismo e ittiturismo. Per accedere alla misura, le imprese devono essere attive, iscritte al Registro delle Imprese, con sede legale e operativa in Sicilia e codice ATECO compreso negli allegati 1-4 dell’avviso. Sono richiesti, secondo il comparto, il fascicolo aziendale presso un CAA autorizzato, l’iscrizione nell’elenco regionale degli agriturismi o nel Registro delle Imprese della Pesca. I requisiti devono sussistere alla data della domanda.

«Con il primo avviso della nuova IRCA diamo concretezza a un percorso di riorganizzazione che abbiamo fortemente sostenuto nell’ambito dell’azione del Governo Schifani – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edmondo Tamajo –. Vogliamo un Istituto moderno, efficiente e capace di rispondere con maggiore rapidità alle esigenze del sistema produttivo. AgriPesca rappresenta un primo risultato concreto: cinque milioni di euro per sostenere le imprese dell’agricoltura e della pesca attraverso strumenti di credito agevolato. Ma c’è anche un’altra sfida fondamentale: semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione e imprese. La digitalizzazione dei servizi e l’innovazione delle procedure devono tradursi in tempi più rapidi e maggiori opportunità per chi produce e crea lavoro in Sicilia. Ringrazio il commissario straordinario Roberto Rizzo e tutta la struttura dell’IRCA per il lavoro svolto. È questa la direzione nella quale intendiamo proseguire».

Il nuovo avviso introduce anche importanti innovazioni organizzative, a partire dalla gestione interamente telematica delle domande attraverso la piattaforma IRCA Agevola, che consentirà la protocollazione automatica delle istanze, l’assegnazione informatizzata delle pratiche e l’utilizzo di procedure di controllo massivo mediante software dedicati.

«Con questo primo avviso vogliamo dare un segnale chiaro del nuovo corso dell’IRCA – afferma il commissario straordinario Roberto Rizzo –. Non basta mettere a disposizione le risorse: dobbiamo costruire un’amministrazione capace di gestirle con efficienza, rigore e rapidità. Stiamo lavorando a un sistema nel quale la tecnologia accompagni l’intero procedimento amministrativo, dalla presentazione delle domande fino alle verifiche necessarie per l’erogazione. L’obiettivo è ridurre i passaggi manuali, limitare il ricorso al soccorso istruttorio e garantire trasparenza nell’assegnazione e nella lavorazione delle pratiche».«Abbiamo voluto dare alle imprese il tempo di prepararsi – prosegue Rizzo –. Le domande potranno essere presentate dal 30 novembre, ma gli operatori avranno già da oggi la possibilità di conoscere le regole, verificare i requisiti e predisporre tutta la documentazione necessaria. Non vogliamo che le aziende arrivino impreparate all’apertura della piattaforma. Vogliamo istanze complete e corrette fin dall’origine. Per il finanziamento delle scorte abbiamo inoltre previsto l’asseverazione delle spese da parte di professionisti qualificati, così da rendere più efficace e veloce la fase istruttoria. Meno burocrazia non significa meno controlli, ma controlli più efficienti. È questa la sfida della nuova IRCA.Desidero inoltre rivolgere un particolare ringraziamento al direttore generale, avvocato Giacomo Terranova, per il prezioso supporto e per la condivisione di questo progetto di riorganizzazione e innovazione, che stiamo portando avanti con l’obiettivo di rendere l’Istituto sempre più efficiente e vicino alle imprese siciliane».

Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 11:00 del 30 novembre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma IRCA Agevola, accessibile dal sito istituzionale www.ircasicilia.it.La procedura sarà valutativa a sportello, con esame delle domande secondo l’ordine cronologico di protocollazione e nel rispetto delle risorse disponibili per ciascuna linea di finanziamento.Non è prevista una graduatoria comparativa basata sull’attribuzione di punteggi: la tempestività nella presentazione sarà quindi importante, fermo restando l’accertamento dei requisiti e della regolarità della documentazione.