A Maricetta Lombardo, maestro del suono, il “Premio Giunone” di Inner Wheel Club Agrigento

In un’atmosfera di profonda commozione ed entusiasmo, si è svolta nella suggestiva cornice di Casa Sanfilippo, nel cuore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, la cerimonia di consegna della prima edizione del “Premio Giunone”, promosso dall’Inner Wheel Club di Agrigento.

Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento è stata Maricetta Lombardo, illustre concittadina e maestro del suono di fama internazionale. L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, vedendo la presenza delle socie del Club di Agrigento, delle massime autorità civili, delle rappresentanze dei Club Rotary, Rotaract e Inner Wheel di Licata e degli altri autorevoli Club e Associazioni della città.

In una sala gremita in ogni ordine di posto, la serata si è aperta con la presentazione della Segretaria del Club, Costanza La Gaipa Cacioppo, quindi, l’intervento della Presidente, Patrizia Vitellaro Di Giovanni che ha illustrato la genesi del premio, con un preciso richiamo mitologico alla Valle dei Templi, sottolineando l’impegnativo lavoro di squadra del Club e come la nascita di questo riconoscimento con la scelta della prima vincitrice siano state condivise con entusiasmo e unanimità da tutte le socie.

Successivamente, l’addetta stampa del Club, la giornalista Marilena Patti, ha salutato e ringraziato i presenti, evidenziando come la figura di Maricetta Lombardo incarni perfettamente i valori fondanti dell’Inner Wheel: passione, dedizione costante e un profondo amore per il proprio territorio. A tracciare le motivazioni ufficiali del premio è stata poi la socia Alessia Mirabelli, ideatrice dell’iniziativa, che ha ricordato il contributo straordinario offerto dalla Lombardo al panorama cinematografico globale. La serata si è conclusa con grande commozione, perché la Presidente, dopo avere ringraziato tutti gli intervenuti e la direzione del Parco, ha voluto che fosse la socia fondatrice “anziana” del Club, Lina Attanasio Letizia, sua madrina, a consegnare il premio — un raffinato piatto in ceramica raffigurante la dea Giunone —.

Visibilmente commossa nel ricevere un tributo d’eccellenza così importante proprio nella sua città natale, Maricetta Lombardo non ha nascosto l’emozione: «Ricevere un riconoscimento nella mia terra, davanti ai miei concittadini e a persone che stimano il mio lavoro, ha un valore inestimabile. Il legame con Agrigento è la radice da cui trae forza tutto il mio percorso professionale, ed essere qui stasera mi riempie il cuore di gratitudine.»

La serata si è conclusa felicemente con un ricco aperitivo conviviale sulla terrazza di Casa Sanfilippo, dove gli ospiti hanno potuto festeggiare la premiata godendo dell’incantevole panorama della Valle dei Templi.