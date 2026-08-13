Catania

Etna, anche oggi sospesi tutti voli all’aeroporto di Catania

Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Stop dei voli per tutta la giornata anche oggi all’aeroporto di Catania a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. La Sac, che gestisce l’aeroporto, ieri sera, ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Maddalusa, il Consiglio comunale aperto e il monito delle Parrocchie di Regalpetra
Agrigento

Ferragosto, cambia la viabilità ad Agrigento e deroga alla movida fino alle 3 del mattino 
Agrigento

Più pattuglie in giro e attenzione rivolta alle località balneari: ecco il piano sicurezza per Ferragosto 
Apertura

Accusa malore al ristorante, turista salvato dagli operatori del 118
Apertura

Esalazioni dal depuratore, morti operaio e soccorritore del 118
banner italpress istituzionale banner italpress tv