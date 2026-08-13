Etna, anche oggi sospesi tutti voli all’aeroporto di Catania

Stop dei voli per tutta la giornata anche oggi all’aeroporto di Catania a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. La Sac, che gestisce l’aeroporto, ieri sera, ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto”.