Catania

Discarica abusiva di rifiuti e bombole di gpl, denunciato 25enne

Aveva adibito il terreno non solo a discarica abusiva di rifiuti ma anche di bombole di Gas di Petrolio Liquefatto

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della stazione di San Gregorio, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale,hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, un 25 enne per “realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. In particolare, i militari dell’Arma, impegnati in via San Nicolò nelle attività conseguenti ad un incendio, per cause in corso di accertamento, che interessava una vasta area di macchia mediterranea della zona, hanno attenzionato alcuni fondi presenti in zona.     

Mentre alcune squadre dei Vigili del Fuoco domavano le fiamme in altri fondi limitrofi i Carabinieri hanno attenzionato un terreno lambito dal fuoco dove hanno notato anche la presenza di bombole.  Rintracciato tempestivamente l’utilizzatore, un 25enne, residente ad Aci Catena che aveva in concessione l’area, i Carabinieri, in seguito ad un più approfondito sopralluogo, hanno accertato come questi avesse adibito il terreno non solo a discarica abusiva di rifiuti ma anche di bombole di Gas di Petrolio Liquefatto.  I predetti contenitori a pressione sono stati immediatamente rimossi e messi in sicurezza tramite una ditta convenzionata intervenuta sul posto.  L’intera area è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri. 

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