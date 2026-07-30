Panchine distrutte al Parco di Gioele, il sindaco Clemente: “gesti che lasciano senza parole”

Vandali in azione al Parco di Gioele a Menfi. Distrutte due panchine che erano stata donate in ricordo del piccolo Gioele Palminteri, il bimbo di 4 anni morto all’ospedale “Di Cristina” di Palermo il 17 agosto 2023.

“Ci sono gesti che vanno oltre il semplice vandalismo e lasciano senza parole. Distruggere le panchine non significa soltanto danneggiare un bene pubblico. Significa colpire un luogo che custodisce un ricordo, un affetto, una storia che merita rispetto”, dichiara il sindaco Vito Clemente che in una nota sottolinea: “ovviamente saranno ripristinate, perché il degrado e l’inciviltà non avranno mai l’ultima parola. Ma nessun intervento potrà restituire il rispetto che è mancato con questo gesto.Chi ha compiuto questo atto rifletta: ci sono luoghi che, prima ancora di essere arredi pubblici, sono simboli di memoria, amore e speranza. E come tali dovrebbero essere rispettati da tutti. Alla famiglia di Gioele va la vicinanza dell’intera comunità”, ha concluso amareggiato il primo cittadino davanti a un gesto ignobile.