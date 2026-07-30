Sciacca

Turismo sostenibile, Sciacca candidata a Luminous Destinations 2027

La città entra nella selezione nazionale promossa da Visit Italy dedicata alle destinazioni che interpretano un turismo più equilibrato, consapevole e sostenibile

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Sciacca è ufficialmente candidata a Luminous Destinations 2027, il progetto ideato e promosso da Visit Italy che ogni anno seleziona dieci destinazioni italiane capaci di interpretare un turismo più equilibrato, consapevole e sostenibile. Nato come risposta culturale all’overtourism, Luminous Destinations punta a valorizzare quel 99% d’Italia che resta fuori dai grandi flussi turistici ma custodisce una parte essenziale dell’identità del Paese.

Il progetto premia i luoghi che mettono al centro le proprie comunità, proteggono ciò che li rende unici e costruiscono esperienze autentiche, generando valore per residenti e visitatori. La candidatura di Sciacca è stata presentata dalla Cooperativa di Comunità “Identità e Bellezza”, ente gestore del Museo Diffuso dei 5 Sensi, ed è sostenuta dal Comune di Sciacca. Il dossier ripercorre il percorso di crescita che la città ha costruito negli ultimi anni attraverso il contributo di cittadini, imprese, associazioni, istituzioni e operatori del territorio, raccontando un’esperienza che mette al centro la comunità, il patrimonio culturale e l’accoglienza.

La candidatura sarà valutata da una Giuria d’Onore composta da esperti del settore turistico, chiamata a individuare le dieci destinazioni che meglio interpretano la visione di Luminous Destinations. Qualunque sarà l’esito della selezione, questa candidatura rappresenta già un importante risultato: aver portato Sciacca all’attenzione di un’iniziativa nazionale che valorizza le destinazioni capaci di costruire il proprio futuro partendo dall’identità dei luoghi e dalla forza delle comunità.

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