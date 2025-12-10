Non gradisce controllo e minaccia di morte i poliziotti, denunciato 

Non digerisce un normale controllo, risultando peraltro sprovvisto di documenti, cominciando a inveire contro gli agenti e minacciarli di morte. È successo l’altra sera in via Imera, nel centro di Agrigento. Un trentottenne tunisino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia. I poliziotti hanno proceduto ad un normale controllo ma l’uomo non ha gradito. In breve tempo avrebbe così proferito frasi minacciose e spintonato gli agenti.