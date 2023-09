Nuovi medici per la provincia di Agrigento, ok a studi per potenziare l’assistenza territoriale

Nuovi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per il territorio della provincia di Agrigento. Recependo le indicazioni dell’Assessorato regionale della salute, la direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha deliberato l’apertura di nuovi studi medici, a decorrere dal prossimo 25 settembre, in ambiti territoriali carenti sotto il profilo assistenziale. Secondo il dispositivo la dottoressa Antonia Federico, pediatra di libera scelta, assumerà l’incarico con l’apertura di uno studio a Campobello di Licata colmando così un vuoto assistenziale per l’ambito territoriale Campobello di Licata-Naro-Ravanusa-Camastra.

Analogamente i dottori Vito Vinci e Giovanni Cipolla, medici di medicina generale, opereranno in due nuovi studi a Sciacca garantendo la continuità dell’assistenza primaria per il bacino carente Sciacca-Caltabellotta. L’ambito territoriale Raffadali-Joppolo Giancaxio-Sant’Angelo Muxaro-Santa Elisabetta sarà invece potenziato con l’immissione in servizio del dottor Liborio Tuttolomondo con studio a Raffadali. Ultimo provvedimento della trance di immissioni riguarda il dottor Giuseppe Mascarella che, sempre a decorrere dal 25 settembre prossimo, potrà avviare il proprio ambulatorio di medicina generale a Ribera contribuendo a colmare le carenze dell’ambito di riferimento Ribera-Calamonaci.

“I provvedimenti adottati – commenta il commissario straordinario ASP, Mario Zappia – ci permettono di colmare diverse criticità dando nuovo impulso all’assistenza territoriale. I nuovi professionisti giungono a potenziare le rete dei medici di medicina generale, ambito assistenziale in prima linea nei contatti con l’utenza e di grande efficacia nel decongestionare gli ospedali della provincia da ricoveri impropri”.