Oltre 6 milioni per recuperare l’area di Monserrato-Villaseta, Vullo: “Non possiamo perdere queste risorse”

Torna al centro dell’attenzione il Programma integrato di recupero e riqualificazione urbana dell’area Monserrato–Villaseta, per il quale risultano disponibili circa 6.289.992,63 euro destinati al completamento delle opere di urbanizzazione. A sollevare nuovamente la questione è il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale, Marco Vullo, che ha trasmesso una richiesta al Sindaco di Agrigento, Michele Sodano, all’Assessore ai Lavori Pubblici, Mariuccia Miccichè, e, per conoscenza, al Segretario Generale e al funzionario comunale competente. Già ad Aprile del 2026 lo scrivente in qualità di Assessore ai quartieri ho predisposto preciso atto di indirizzo inviato agli uffici competenti per attivare le necessarie procedure amministrative. “Parliamo di oltre 6,2 milioni di euro che rappresentano una straordinaria opportunità per Monserrato e Villaseta – dichiara Vullo – e che devono essere trasformati in opere concrete per il territorio. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi burocratici o amministrativi”.

Il programma, approvato attraverso deliberazioni e accordi di programma tra il Comune di Agrigento e lo IACP, prevedeva una serie di interventi di recupero e riqualificazione urbana finanziati attraverso fondi ex GESCAL. Una parte delle opere, tuttavia, non è stata completata a seguito della risoluzione dei contratti di appalto. La situazione ha avuto un’importante evoluzione con la nota dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, prot. n. 3325 del 27 gennaio 2026, attraverso la quale è stato annullato il precedente provvedimento di revoca dei finanziamenti, rendendo nuovamente disponibili le somme per il Comune, fermo restando il vincolo di destinazione.

“La Regione ha riaperto una possibilità concreta – sottolinea Vullo –. Adesso spetta all’Amministrazione comunale e agli uffici fare tutto ciò che è necessario per salvaguardare definitivamente queste risorse e arrivare alla realizzazione delle opere”. Il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale chiede quindi una ricognizione immediata dello stato degli interventi, la verifica della documentazione progettuale esistente, l’aggiornamento dei quadri economici e la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria. Particolare attenzione viene posta anche sulla necessità di un confronto immediato con la Regione Siciliana e con lo IACP, così da verificare lo stato della procedura e superare tempestivamente eventuali criticità. “Monserrato e Villaseta attendono da troppo tempo la risoluzione di questa controversia durata 20 anni, e finalmente sarà possibile fare interventi concreti di riqualificazione. Le risorse ci sono e devono essere utilizzate. Chiedo al Sindaco, all’Assessore ai Lavori Pubblici e agli uffici competenti di imprimere una vera accelerazione alla procedura e di fornire un riscontro puntuale sullo stato dell’iter”, aggiunge Vullo. La richiesta mira, in particolare, a evitare che le risorse disponibili possano essere nuovamente compromesse da ritardi procedurali e a garantire che i finanziamenti vengano effettivamente destinati al completamento delle opere di urbanizzazione e alla riqualificazione dei quartieri di Monserrato e Villaseta. “Non servono più rinvii: servono atti, progettazione, tempi certi e cantieri. I cittadini di Monserrato e Villaseta hanno diritto a vedere concretamente i risultati di risorse pubbliche che da anni attendono di essere utilizzate”, conclude il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale Marco Vullo.