Personale amministrativo covid, Zappia: “Non è una mini proroga”

“Non si tratta di una mini proroga di dieci giorni del personale amministrativo impiegato durante l’emergenza covid, il che sarebbe davvero riduttivo, ma dell’adozione di un ‘tempo tecnico’ durante il quale essere pronti a recepire ogni indicazione e decisione da parte dell’Assessorato regionale della Salute e, al contempo, evitare interruzioni nel servizio prestato dai dipendenti”. E’ quanto precisa il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Mario Zappia, a margine di alcune notizie, circolate anche a mezzo stampa, che necessitano di una puntualizzazione da parte dell’Azienda. “L’ASP di Agrigento – continua il commissario -, in linea con le direttive regionali, ha formalizzato una proroga per il ‘personale sanitario covid’ per un tempo congruo e cioè sino al prossimo trenta giugno. Ribadisco quindi che il prolungamento al dieci marzo del servizio prestato dagli amministrativi non ha il significato di una mini proroga ma servirà tecnicamente all’Azienda per produrre in Assessorato, senza soluzione di continuità nel lavoro offerto dal personale, ogni valutazione richiesta in merito alla consistenza delle piante organiche e alle procedure concorsuali in essere al fine di definire il fabbisogno di personale amministrativo”.