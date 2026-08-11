Rifiuti e degrado nel cuore del centro storico: la segnalazione di un cittadino

“Da circa due mesi la Via Belguardo e la discesa di Via Matteotti, nel cuore del centro storico di Agrigento, vige una situazione di totale abbandono e degrado, con rifiuti e sporcizia che permangono da settimane. Personalmente ho cercato di segnalare il problema in tutti i modi possibili: ho contattato il Sindaco e i vari Assessori, sia attraverso i social network sia tramite e-mail, inviando anche fotografie della situazione. Anche la mia famiglia aveva già effettuato segnalazioni agli organi competenti. Purtroppo, a distanza di circa due mesi, non abbiamo ricevuto risposte concrete né abbiamo visto un intervento risolutivo”, questa la segnalazione di un residente che si è rivolto alla stampa per dare voce alla sua richiesta affinchè vengano presi dei provvedimenti.

“È particolarmente grave che una situazione simile si trovi proprio nel centro storico della città, in una zona che dovrebbe essere curata e valorizzata, e che invece viene lasciata in condizioni che non rendono giustizia ad Agrigento. Agrigento merita molto di più e soprattutto merita che le segnalazioni dei cittadini non rimangano senza risposta”, dice il cittadino.