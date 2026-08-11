Agrigento

Valle dei Templi tra turismo e accessibilità: l’intervista al direttore Sciarratta

La Valle dei Templi si conferma tra le mete più ambite dai turisti

Pubblicato 5 ore fa
Da Elisa Chantal Matracia



Anche quest’anno la Valle dei Templi si conferma tra le mete più ambite dai turisti in visita ad Agrigento, grazie ai suoi affascinanti templi, alla sua storia e al bellissimo paesaggio che la circonda. Un luogo che continua ad attirare tantissimi visitatori, curiosi di scoprire uno dei simboli più importanti della nostra città.

Il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi , Roberto Sciarratta , sottolinea inoltre come la Valle oggi sia sempre più accessibile a tutti, anche a persone con disabilità motorie, cognitive o uditive, grazie a percorsi e servizi pensati per permettere a tutti di vivere e conoscere questo importante patrimonio.

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