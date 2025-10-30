Tentano colpo in un supermercato ma scatta l’allarme, ladri in fuga 

Si sono intrufolati all’interno di un supermercato nel tentativo di mettere a segno un furto ma il sistema d’allarme si è attivato mettendo in fuga i malviventi. È accaduto in contrada “Adragna”, a Sambuca di Sicilia. I ladri hanno rotto una finestra di un ingresso laterale e sono entrati nell’esercizio commerciale.

Una volta dentro – però – è immediatamente scattato l’allarme facendoli fuggire a mani vuote. Il titolare del supermercato ha denunciato l’accaduto. Al via le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza ma anche da quanto repertato dalla Scientifica.