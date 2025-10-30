Apertura

Tentano colpo in un supermercato ma scatta l’allarme, ladri in fuga 

Si sono intrufolati all’interno di un supermercato nel tentativo di mettere a segno un furto ma il sistema d’allarme si è attivato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si sono intrufolati all’interno di un supermercato nel tentativo di mettere a segno un furto ma il sistema d’allarme si è attivato mettendo in fuga i malviventi. È accaduto in contrada “Adragna”, a Sambuca di Sicilia. I ladri hanno rotto una finestra di un ingresso laterale e sono entrati nell’esercizio commerciale.

Una volta dentro – però – è immediatamente scattato l’allarme facendoli fuggire a mani vuote. Il titolare del supermercato ha denunciato l’accaduto. Al via le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza ma anche da quanto repertato dalla Scientifica. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Rifiuti, raccolta regolare per il ponte di Ognissanti
Menfi

Evade dai domiciliari e danneggia l’auto dei carabinieri, condannata 43enne
Mafia

Inchiesta Condor, obbligo di dimora per 39enne di Palma di Montechiaro 
Politica

Favara, il consigliere comunale Marco Bacchi aderisce alla Democrazia Cristiana
Apertura

Storia di  “Tanu u curtu”: in rapporti con Fabrizio Corona e ucciso a Canicattì
Apertura

Operaio di 26 anni morto folgorato in un cantiere a Menfi, 8 indagati 