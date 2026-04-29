Articoli di cancelleria non sicuri per il consumatore, scatta il sequestro da parte della GdF
Sono stati sequestrati oltre 31.000 articoli
Prosegue senza sosta il piano di intervento del Comando Provinciale di Trapani in materia di contrasto alla contraffazione e controllo della sicurezza dei prodotti, finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori.
In particolare, i militari del Gruppo di Trapani hanno eseguito un controllo in un negozio centrale di Trapani individuando e sequestrando oltre 31.000 articoli di cancelleria potenzialmente non sicuri per il consumatore.
Tutti i prodotti esposti alla vendita, infatti, devono obbligatoriamente riportare le indicazioni minime in lingua italiana con le informazioni circa i materiali impiegati nella loro produzione, il luogo d’origine, il nome del produttore o dell’importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso.
Nel caso in esame, i prodotti – che sono stati sequestrati – non riportavano nelle etichette tali contenuti minimi informativi, rendendo impossibile effettuare una verifica della loro sicurezza.