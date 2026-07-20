Rifornisce di acqua abitazione privata senza ticket Aica, multato autobottista

È stato notato dai poliziotti delle Volanti mentre riforniva l’acqua, in assenza del necessario ticket Aica, in un’abitazione privata. Un 45enne titolare di una ditta di trasporto acqua è stato sanzionato con 1.500 euro di multa dagli agenti.

A finire nei guai anche il proprietario di casa, un artigiano agrigentino, anche lui multato con 1.000 euro. È successo nella Città dei templi dove la polizia era impegnata in un servizio di controllo del territorio. L’autobottista è stato sorpreso a rifornire l’abitazione privata in assenza del ticket Aica che certifica la tracciabilità di acqua e il punto di prelievo. Sul posto sono interventi i tecnici del servizio prevenzione dell’Asp di Agrigento che hanno prelevato alcuni campioni d’acqua dalla cisterna per un controllo chimico e microbiologico