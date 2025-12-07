Rissa in una comunità a Villaggio Mosè, due denunce 

È di due denunce per lesioni il bilancio di una rissa avvenuta negli scorsi giorni in una comunità che ospita immigrati in viale Cannatello, nel quartiere di Villaggio Mosè. Le due persone – un trentenne e un quindicenne originari della Tunisia – sono state identificate dalla polizia che era intervenuta per sedare gli animi.

Alla base della zuffa ci sarebbero motivi di convivenza. Alcuni rumori avrebbero innescato la miccia. Gli agenti hanno anche sequestrato uno spray al peperoncino. Sempre a Villaggio Mosè, pochi giorni dopo, è avvenuta una rissa tra immigrati nel piazzale di un supermercato. I due episodi potrebbero essere collegati.