Scontro auto-scooter alla rotonda Giunone, un ferito in ospedale 

È di una persona ferita il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi della rotonda Giunone, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Jeep e uno scooter Tmax.

Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del veicolo a due ruote, sbalzato sul selciato dopo l’impatto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il centauro all’ospedale San Giovanni di Dio. L’uomo ha riportato traumi sparsi ed è stato medicato. Il traffico è andato in tilt. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della polizia locale di Agrigento. 

