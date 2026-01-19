Agrigento

“Se mi fai togliere i figli ti levo di mezzo”, chiesto processo per commerciante agrigentino 

All’uomo sono contestati diversi episodi in quella che - secondo gli inquirenti - sarebbe una vera e propria escalation di comportamenti minacciosi e intimidatori

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

La procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un commerciante cinquantenne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il caso approderà in aula il prossimo 14 gennaio quando il giudice Micaela Raimondo dovrà decidere se disporre o meno il processo a carico dell’imputato.

All’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, sono contestati diversi episodi in quella che – secondo gli inquirenti – sarebbe una vera e propria escalation di comportamenti minacciosi e intimidatori nei confronti della coniuge. In più occasioni il cinquantenne avrebbe insultato la moglie, tentato di aggredirla anche fisicamente dicendole che se gli avesse fatto togliere l’affidamento dei figli l’avrebbe tolta di mezzo.

E ancora pedinamenti, recarsi sul posto di lavoro arrivando a chiamare un cliente intimandogli di lasciare stare la donna. Tutti questi episodi, raccolti dall’attività investigativa della polizia, sono racchiusi nella richiesta di rinvio a giudizio firmata dal pm Gaspare Bentivegna che adesso invoca il processo a carico dell’uomo. La moglie, con i figli, potrà costituirsi parte civile e ha nominato l’avvocato Daniela Posante. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Fugge all’Alt e si schianta contro un muro, arrestato un 22enne
Agrigento

Agrigento, consegnati i lavori per la messa in sicurezza della rotonda di Porta Aurea
Agrigento

“Se mi fai togliere i figli ti levo di mezzo”, chiesto processo per commerciante agrigentino 
Ragusa

Tenta di uccidere il marito, 41enne marocchina arrestata e portata in carcere
di Giuseppe Castaldo

“Tangenti all’Irfis”: prosciolti imprenditori, consulente del lavoro e funzionario 
Catania

Selfie sul molo con allerta meteo e mare in tempesta, il sindaco: “Cretini”
banner italpress istituzionale banner italpress tv