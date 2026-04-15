Minaccia il genero dopo lite con la figlia, in casa aveva tre pistole: palmese ai domiciliari 

Il giudice Emanuela Caturano ha disposto la scarcerazione di un 43enne di Palma di Montechiaro – sostituendo la misura cautelare con quella dei domiciliari con obbligo di braccialetto – arrestato sei mesi fa con l’accusa di detenzione illegale di armi. Accolta l’istanza dell’avvocato Santo Lucia che aveva chiesto, alla luce di un affievolimento delle esigenze, una misura più lieve rispetto alla detenzione carceraria.

La vicenda risale a sei mesi fa quando la polizia era intervenuta in un’abitazione nei pressi del quartiere di Villaggio Mosè dopo una segnalazione per una lite in famiglia. Secondo quanto ricostruito, il 43enne avrebbe preso le difese della figlia che aveva appena avuto un’aspra discussione con il marito. Il palmese ha così preso una pistola e l’avrebbe puntata alla testa del genero. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso poi di rinvenire altre tre pistole con matricola abrasa e circa 250 munizioni. Il pm Alessia Battaglia ha chiesto la condanna dell’imputato a due anni di reclusione. La prossima settimana è attesa la sentenza.