Si presenta sotto casa dell’ex fidanzata e la minaccia, 40enne arrestato per stalking 

Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale decidendo di presentarsi sotto casa dell’ex fidanzata per minacciarla e insultarla. È successo nel centro di Agrigento dove i poliziotti hanno arrestato un quarantenne del posto per i reati di stalking, danneggiamento e minaccia. L’uomo, in evidente escandescenza, si è recato sotto l’abitazione della trentacinquenne iniziando a minacciarla e tentando di sfondare la porta di ingresso. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida del provvedimento, il quarantenne è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.