Spintoni e minacce ai poliziotti durante controllo, denunciati due agrigentini 

Avrebbero inveito, spintonato e minacciato i poliziotti impegnati in un normale controllo del territorio lungo viale delle Dune, a San Leone. Protagonisti di un sabato sera alquanto movimentato due giovani agrigentini: un ventiduenne di Aragona ed un ventisettenne di Racalmuto.

Entrambi sono stati denunciati. Il primo per resistenza a pubblico ufficiale, il secondo anche per minacce. Secondo quanto ricostruito, gli agenti avevano appena fermato un giovane per sottoporlo a controllo quando sarebbe spuntato l’aragonese che avrebbe cominciato ad inveire. A dargli ausilio, poco dopo, anche il racalmutese.