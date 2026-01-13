Agrigento

Spintoni e minacce ai poliziotti durante controllo, denunciati due agrigentini 

Protagonisti di un sabato sera alquanto movimentato due giovani agrigentini: un ventiduenne di Aragona ed un ventisettenne di Racalmuto

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione

Avrebbero inveito, spintonato e minacciato i poliziotti impegnati in un normale controllo del territorio lungo viale delle Dune, a San Leone. Protagonisti di un sabato sera alquanto movimentato due giovani agrigentini: un ventiduenne di Aragona ed un ventisettenne di Racalmuto.

Entrambi sono stati denunciati. Il primo per resistenza a pubblico ufficiale, il secondo anche per minacce. Secondo quanto ricostruito, gli agenti avevano appena fermato un giovane per sottoporlo a controllo quando sarebbe spuntato l’aragonese che avrebbe cominciato ad inveire. A dargli ausilio, poco dopo, anche il racalmutese. 

