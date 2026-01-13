Apertura

In casa con un chilo e mezzo di cocaina, arrestato disoccupato di Racalmuto 

In casa dell’indagato quasi un chilo e mezzo di cocaina, oltre 300 grammi di hashish e 2.650 euro in contanti

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Blitz antidroga a Racalmuto. La polizia ha arrestato un disoccupato del posto – Gioacchino Passalacqua, 46 anni – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti delle Volanti, a margine di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto in casa dell’indagato quasi un chilo e mezzo di cocaina, oltre 300 grammi di hashish e 2.650 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Le indagini, comunque, proseguono per ricostruire la rete di consumatori e acquirenti. La droga, se immessa nel mercato, avrebbe potuto fruttare anche 150 mila euro. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Hydra, la mafia a tre teste che passa (anche) da Canicattì: 62 condanne 
Mafia

Mafia, sequestrati 800 mila euro al boss di Calascibetta
Catania

Cinquantenne morto in ospedale per sospetta influenza K, i medici: “Ancora presto per dirlo”
Apertura

In casa con un chilo e mezzo di cocaina, arrestato disoccupato di Racalmuto 
Agrigento

Hashish, ecstasy e soldi in contanti: 26enne ai domiciliari 
Agrigento

Spintoni e minacce ai poliziotti durante controllo, denunciati due agrigentini 
banner italpress istituzionale banner italpress tv