Tenta di rubare borsetta ad una donna, bandito fugge grazie all’intervento dei passanti

L’intervento immediato dei passanti ha impedito una rapina al Viale della Vittoria ad Agrigento. Un ragazzo a volto scoperto, ha avvicinato, minacciato e strattonato una donna, intimandole di consegnare la borsa. La vittima ha reagito, e urlando ha attirato l’attenzione dei passanti, che non si sono girati dall’altra parte. Sono intervenuti e hanno costretto il malvivente a darsi alla fuga. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti che, a seguito della segnalazione al 112, si sono messi all’opera per rintracciare l’autore della tentata rapina.