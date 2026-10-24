Palermo

Mancavano permessi e poca sicurezza sui luoghi di lavoro: denunciato titolare di un rimessaggio

Elevate sanzioni amministrative ed ammende per un importo complessivo di circa 19.000 euro

Pubblicato 34 secondi fa
Da Redazione

Un’attività di controllo mirata alla verifica del rispetto delle normative ambientali e della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ha portato alla denuncia in stato di libertà del titolare di un’azienda operante nel settore del rimessaggio, dell’assistenza ai motori marini e della riparazione di imbarcazioni.  

​L’attività è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Balestrate in collaborazione con i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo  – N.I.P.A.A.F. (Nucleo Investigativo Ambientale Agroalimentare e Forestale) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Palermo.  A seguito dell’accesso ispettivo all’interno della struttura, i militari hanno accertato gravissime difformità normative: in particolare, l’azienda risultava sprovvista dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), necessaria per la gestione delle emissioni in atmosfera e lo scarico dei reflui industriali prodotti dalle lavorazioni nautiche.  Nel corso degli accertamenti sono emerse inoltre rilevanti omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dei lavoratori. Tra queste, la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente, l’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la mancata sottoposizione dei dipendenti alle prescritte visite mediche, oltre all’assenza delle certificazioni di conformità degli impianti elettrici e all’installazione non autorizzata di un impianto di videosorveglianza.  

​L’intera area interessata dall’attività è stata posta sotto sequestro. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative ed ammende per un importo complessivo di circa 19.000 euro.   L’imprenditore, un 66enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.  

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