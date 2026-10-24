Ferito da un colpo di pistola, 32enne in ospedale: al via le indagini

Un uomo di 32 anni è stato ferito da un colpo di pistola al piede la scorsa notte davanti a un minimarket bengalese in corso Tukory a Palermo. Secondo una prima ricostruzione la vittima si trovava in strada con un amico, davanti a un minimarket bengalese, e stava bevendo una birra. A un tratto avrebbe sentito una forte esplosione, senza rendersi conto subito che si trattava di un colpo d’arma da fuoco. È stato l’amico a caricarlo in auto e a portarlo d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico. I medici hanno chiamato i carabinieri che indagano sul ferimento.