Turismo: “Tante Case, Tante Idee” chiede dialogo e confronto alla nuova amministrazione

L’Associazione Turistica Tante Case, Tante Idee, che riunisce operatori del comparto turistico e rappresentanti di numerose realtà legate all’accoglienza e allo sviluppo del territorio, rivolge un augurio di buon lavoro al neo sindaco di Agrigento Michele Sodano e alla futura squadra di governo della città.

L’associazione auspica che nella composizione della nuova giunta possa essere individuata una figura assessoriale con delega al Turismo, Sport e Spettacolo, capace di ricostruire un rapporto di dialogo e collaborazione con gli operatori del settore, rapporto che negli ultimi anni, e in particolare nella seconda parte della sindacatura di Francesco Miccichè, si è progressivamente affievolito.

«Il turismo rappresenta una delle principali risorse economiche della città e dell’intero territorio provinciale. Per questo motivo riteniamo fondamentale tornare a costruire momenti di confronto permanenti tra amministrazione e operatori», afferma il presidente dell’associazione Domenico Vecchio.

Tra le richieste avanzate vi è il ripristino delle consulte cittadine, con particolare attenzione alla Consulta del Turismo, quale luogo di partecipazione e confronto sulle strategie di sviluppo del settore, sulla gestione dell’imposta di soggiorno e sull’utilizzo delle risorse destinate ai servizi turistici.

Nel corso degli ultimi cinque anni l’Associazione Turistica Tante Case, Tante Idee ha preso parte ai numerosi tavoli istituzionali convocati dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, contribuendo al confronto sulle emergenze che hanno interessato il territorio, dall’approvvigionamento idrico per le strutture ricettive del centro storico alle problematiche legate alla mobilità, ai servizi, alle infrastrutture e alle opportunità connesse ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura.

L’associazione ricorda inoltre il proprio impegno costante nel promuovere una visione condivisa dello sviluppo turistico, basata sulla collaborazione tra operatori, istituzioni e cittadini. «Grazie al turismo molti giovani hanno scelto di restare ad Agrigento o di tornare nella propria città per investire e costruire qui il proprio futuro professionale. Oggi il turismo rappresenta per tante famiglie una concreta opportunità di lavoro e crescita».

Tra le criticità più volte segnalate all’amministrazione comunale vi è anche la carenza di servizi di base destinati all’accoglienza dei visitatori. «Nonostante il contributo garantito dalle strutture ricettive attraverso il pagamento dell’imposta di soggiorno, ancora oggi manca perfino una semplice piantina turistica ufficiale da distribuire agli ospiti. Sono aspetti che meritano attenzione e programmazione».

L’associazione ribadisce infine la propria disponibilità al confronto e alla collaborazione con la nuova amministrazione comunale e coglie l’occasione per chiedere un incontro al neo sindaco Michele Sodano.

«Siamo pronti a mettere a disposizione idee, proposte ed esperienza maturata sul campo. Chiediamo un momento di confronto con il sindaco per iniziare a pianificare insieme le attività e le iniziative turistiche, a partire già dalla stagione estiva in corso. Agrigento ha davanti opportunità importanti e crediamo che soltanto attraverso il dialogo e la partecipazione si possano raggiungere risultati concreti per il territorio».