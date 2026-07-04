Uccise la moglie a coltellate, no al trasferimento in comunità per Salamone 

Rigettata l’istanza presentata dalla difesa di Giovanni Salamone, 62 anni, per ottenere il trasferimento dalla casa circondariale di Ivrea a una comunita’ terapeutica attrezzata. L’agrigentino e’ stato condannato all’ergastolo in due gradi di giudizio per l’omicidio della moglie, Patrizia Russo, uccisa a coltellate il 16 ottobre 2024 a Solero, in provincia di Alessandria. La richiesta era stata avanzata dall’avvocato Salvatore Pennica, che aveva chiesto la sostituzione della custodia in carcere sostenendo la necessita’ di cure per la malattia diagnosticata e l’assenza di esigenze cautelari di eccezionale gravita’. Nel provvedimento di rigetto si legge che non ci sono elementi di novita’.