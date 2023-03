Valle dei Templi, si piantano nuovi alberi: cambia la viabilità

Cambia la viabilità a partire dalla mattina di sabato 18 marzo, fino a cessato bisogno, nei pressi della Valle dei Templi di Agrigento. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Francesco Miccichè per consentire gli interventi straordinari di abbattimento e piantumazione di alberi ornamentali in via Panoramica dei Templi, all’incrocio con via Platone, fino alla strada provinciale numero 4.

Resterà consentito il transito dalla Rotonda di Giunone al personale del Parco, ai visitatori della Valle dei Templi, ai residenti ed agli avventori del ristorante “Re di Girgenti” in quanto non interferiscono con i suddetti lavori.

“Nello scusarci per il momentaneo disagio – si legge in una nota del Parco Valle dei Templi – si invitano gli operatori ed i visitatori ad usufruire preferibilmente dell’ingresso di Porta V in via Caduti di Marzabotto c/da Sant’Anna.”