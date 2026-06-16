Vittorio Messina (Confesercenti): “Paradossale la crisi idrica in Sicilia nell’estate 2026”

Il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, commenta con una nota stampa il grave stato di disagio che continua a interessare ampie aree dell’Isola, definendolo «paradossale».

Se è vero – sottolinea Messina – che secondo i dati dell’Autorità di Bacino, nelle dighe siciliane sono attualmente presenti circa 580 milioni di metri cubi d’acqua, una quantità superiore del 58% rispetto allo stesso periodo del 2025, se è vero che le abbondanti piogge degli ultimi mesi hanno contribuito a migliorare la disponibilità della risorsa idrica, se inoltre è vero che alcuni interventi infrastrutturali sono stati completati e i dissalatori di Trapani, Porto Empedocle e Gela vengono indicati come parte della soluzione per garantire una maggiore sicurezza nell’approvvigionamento, non si comprende proprio come la Sicilia anche questa estate si trova in piena emergenza idrica”.

«Non sfugge a nessuno – sottolinea Messina – che, nonostante questi dati e gli interventi annunciati, ci ritroviamo ancora una volta in una situazione che produce ricadute devastanti sulle attività imprenditoriali dell’Isola e sulle famiglie siciliane, costrette a fare i conti con disservizi e incertezze che non possono più essere considerati accettabili».

Confesercenti Sicilia chiede pertanto che vengano adottate misure immediate ed efficaci per garantire una gestione moderna ed efficiente delle risorse idriche, accelerando gli investimenti nelle infrastrutture e nella manutenzione delle reti. Gli interventi programmati e quelli da realizzare dovranno consentire alla Sicilia di raggiungere standard di efficienza, continuità del servizio e capacità di programmazione sempre più vicini a quelli delle migliori realtà europee, superando definitivamente una condizione emergenziale che continua a penalizzare il tessuto economico e sociale dell’Isola.