Aragona

Recuperare e immaginare una nuova visione di Aragona, al via il workshop “Mai Finito”

Per cinque giorni l'Auditorium incompiuto diventa un laboratorio a cielo aperto dove studenti universitari, ricercatori, progettisti, artisti e cittadini lavorano insieme per sperimentare nuove forme di rigenerazione urbana

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Giovani, università, istituzioni e territorio insieme per immaginare una nuova visione di Aragona. È questo lo spirito di “MAI FINITO – Darrè u locu o l’Auditorium incompiuto di Aragona”, il workshop di progettazione, ricerca e costruzione progressiva promosso da ANALOGIQUE Studio, in collaborazione con il DiARC dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Farm Cultural Park e il Comune di Aragona.
Per cinque giorni l’Auditorium incompiuto diventa un laboratorio a cielo aperto dove studenti universitari, ricercatori, progettisti, artisti e cittadini lavorano insieme per sperimentare nuove forme di rigenerazione urbana, trasformando un’opera incompiuta in uno spazio di incontro, cultura e partecipazione. Il progetto prevede la realizzazione di interventi permanenti capaci di rendere l’area sempre più fruibile e vissuta dalla comunità.
L’iniziativa rappresenta anche un importante segnale di speranza per il recupero del centro storico di Aragona. La presenza di decine di studenti dell’Università Federico II testimonia come il mondo accademico possa diventare un alleato strategico per ripensare il futuro dei territori, mettendo competenze, ricerca e innovazione al servizio della comunità.

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