Volontari di Strada e MCL di nuovo a braccetto: raccolto materiale scolastico per bambini di famiglie bisognose

Zaini, album da disegno, computisterie, fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, matite, lapis, gomme da cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri e tanto altro materiale di cancelleria. E’ il “bottino” che gli operatori del Movimento Cristiano Lavoratori della provincia di Agrigento ha “consegnato”, sabato scorso, ai responsabili ed operatori dell’associazione Volontari di Strada ETS. Nei giorni scorsi, come si ricorderà, la presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino, aveva lanciato un pressante appello alle associazioni e ai club service, affinché organizzassero delle raccolte davanti alle cartolibrerie o acquistassero direttamente kit scolastici a sostegno delle famiglie e dei bambini che ne hanno più bisogno. E il Movimento Cristiano Lavoratori, presieduto in provincia dall’ex sindaco di Racalmuto, Enzo Sardo, che è anche Consigliere Nazionale, è stato tra i primi a rispondere presente. E cosi, Enzo Sardo, accompagnato dal dott. Calogero Taibi, ha consegnato nella sede del viale della vittoria dei volontari di strada, tutto il materiale raccolto. Tra l’MCL provinciale e i Volontari di Strada da tempo si è stretta una proficua collaborazione, iniziata qualche mese fa quando l’MCL ha promosso per noi l’iniziativa “Maratona della Solidarietà” che ha visto in piazza Cavour, lo scorso 28 marzo, numerosi cittadini consegnare sacchetti di spesa e tanto altro ancora.

“Abbiamo raccolto con senso di responsabilità – sottolinea Enzo Sardo – l’appello lanciato dalla dinamica presidente Anna Marino che ancora una volta dimostra una grande sensibilità nei confronti di quanti si trovano in difficoltà. E non poteva essere altrimenti, non solo per via dei rapporti di collaborazione ormai cementati tra MCL e Volontari di Strada, ma anche perché la parola, il valore, il sentimento della Solidarietà fa parte del nostro DNA. Rivolgiamo, pertanto, ancora una volta un sincero plauso alla presidente e a tutta la sua efficiente squadra di collaboratori che dedica il proprio tempo libero in questa opera di volontariato, esercitato con passione e determinazione”.

“Ringraziamo il Movimento Cristiano Lavoratori – sostiene Anna Marino – attraverso il presidente Enzo Sardo e il dott. Calogero Taibi, per avere raccolto il nostro invito ed averlo tradotto in un gesto concreto con la consegna di tanto materiale scolastico che sarà nostra cura fornirlo a bambini e ragazzi di famiglie bisognose. Senso di gratitudine che, ovviamente, rivolgiamo a tutti gli iscritti e i componenti per l’opportunità offerta di realizzare la raccolta. Accanto alle iniziative alimentari, la raccolta di articoli per la scuola si conferma uno strumento importante per aiutare le famiglie fragili. Faccio ancora appello ai diversi club service che operano ad Agrigento e in provincia, perché anche loro contribuiscano con la raccolta di materiale scolastico a favore delle famiglie fragili”.