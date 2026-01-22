Addio ad Aldo Morgante, storico protagonista del teatro siciliano

È morto a Palermo, Aldo Morgante, 85 anni, nato a Camastra (Agrigento), dal 1992 alla direzione artistica del teatro ‘Al Massimo’ (con la riapertura affidata a Gigi Proietti). Inventore di eventi, come negli anni Settanta il festival ‘Palermo pop’ con nomi come Duke Ellington e Aretha Franklin, Morgante diventò un manager teatrale e dello spettacolo rilanciando il Piccolo teatro e il Teatro Dante, fino alla gestione del Teatro Al Massimo dove sono passati i nomi più noti del cabaret e del teatro italiani.

“La Sicilia perde oggi un grande protagonista della cultura e dello spettacolo. Aldo Morgante ha lasciato un segno indelebile nella vita artistica del capoluogo e dell’intera regione, dal Palermo Pop che portò in città le leggende della musica mondiale fino alla rinascita del teatro Al Massimo che, sotto la sua direzione, è diventato un presidio culturale. Alla famiglia va il mio più sentito cordoglio, il suo contributo alla cultura dell’Isola non sarà dimenticato” dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Tanti i commenti di artisti e attori sulla pagina Facebook di Morgante. ll sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dice: “Con la scomparsa di Aldo Morgante, Palermo perde una figura centrale della propria storia culturale. Morgante ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dello spettacolo dal vivo in città, trasformando luoghi e idee in occasioni di crescita collettiva. Pur essendo nato ad Agrigento, è stato a tutti gli effetti un palermitano di adozione, profondamente legato a questa città che ha amato e servito per tutta la vita. Alla sua famiglia e a tutta la comunità culturale vanno la mia vicinanza e il cordoglio dell’amministrazione comunale”.

I funerali di Morgante si terranno sabato prossimo alle 10.30 nella chiesa di San Francesco di Paola a Palermo. Prima di giungere nella chiesa il feretro sarà portato davanti al Teatro Al Massimo.