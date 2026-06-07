Agrigento, alle urne alle ore 19 ha votato il 22,08% degli aventi diritto
Il dato è in significativo calo rispetto al precedente ballottaggio, nel 2020: c'è ancora domani e poi la città avrà un nuovo sindaco
E’ del 22.08% l’affluenza alle 19 al ballottaggio ad Agrigento, in calo del % rispetto al primo turno del 24 maggio. Hanno votato 11.321 elettori su 51.267 aventi diritto. Si sfidano Michele Sodano (Controcorrente, Pd, Casa moderata) e Dino Alonge (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Forza Azzurri, Udc, Mpa).
Rispetto all’ultimo ballottaggio della città il dato è in pesante flessione: nel 2020 a votare furono, alle 19, il 32,55% degli aventi diritto.
Le urne rimarranno aperte fino alle ore 23 per oggi per poi riaprire domattina dalle 7 fino alle 15.
Il più grande enigma che tutti si pongono è: crescerà il dato di chi si è recato alle urne? Ma soprattutto, questa tendenza chi avvantaggerà?