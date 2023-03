Anatre sgozzate nella villa comunale, Don Nuara: “Ribera uguale Far west”

Trovate cinque anatre sgozzate e senza testa nella Villa Comunale di Ribera. “Villa comunale uguale Far West, è l’unico titolo che si addice guardando queste scene”, scrive il parroco di Ribera Antonio Nuara postando le foto degli animali sgozzati. “Circa un mese fa è scomparsa una pecora, anche questa sgozzata e portata via e sul posto hanno lasciato le interiora. Perchè tutto ciò? Perchè durante il giorno i custodi sono assenti? Perchè non viene attivato il servizio di sorveglianza?”, continua Don Nuara interrogando l’Amministrazione comunale ad una maggiore cura e attenzione in un luogo frequentato da bambini, giovani e adulti. “Camminando per la villa si trovano anche delle siringhe nelle aiuole, perchè? Noi cittadini desideriamo una Villa Comunale bella, perchè lo merita, e fruibile e sicura 24 ore su 24. Gli strumenti ci sono e anche il personale. Perciò chi di dovere deve attivarsi. Queste cose non devono accadere. E se accadono, con gli strumenti che si hanno, usandoli, i responsabili possono essere individuabili e perseguibili, anche se si tratti di persone di un certo peso. Paghiamo la tassa tra le più alte della Provincia, ma il paese rimane sporco e nell’abbandono. Chi viene a Ribera, perchè ha letto o sentito che è una cittadina con vocazione turistica, se ne va deluso. Eppure le potenzialità ce le ha tutte. Non possiamo continuare a sognare e sperare”, conclude il parroco amareggiato di questa triste vicenda.