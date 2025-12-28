Auto a fuoco a Licata, arrestato l’autore

Un ventitreenne di Licata è stato arrestato, in flagranza di reato, dai poliziotti del commissariato cittadino perché ritenuto l’autore dell’incendio appiccato alla Skoda Fabia di proprietà un concittadino settantatreenne.

Il giovane, dopo aver dato fuoco all’auto è scappato via ma è stato intercettato dai Poliziotti che lo hanno trovato con un accendino e un passamontagna; Su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato inizialmente posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, e poi per il 23enne è stato ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.