Apertura

Auto a fuoco a Licata, arrestato l’autore

Il 23enne è stato sorpreso dai poliziotti con accendino e passamontagna

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un ventitreenne di Licata è stato arrestato, in flagranza di reato, dai poliziotti del commissariato cittadino perché ritenuto l’autore dell’incendio appiccato alla Skoda Fabia di proprietà un concittadino settantatreenne.

Il giovane, dopo aver dato fuoco all’auto è scappato via ma è stato intercettato dai Poliziotti che lo hanno trovato con un accendino e un passamontagna; Su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato inizialmente posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, e poi per il 23enne è stato ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Cronaca

Sorpreso di notte a rubare in un negozio sul lungomare: arrestato
Catania

Rubano 700 euro e oggetti di valore ad un passeggero in aeroporto: ladri denunciati
Cultura

Capodanno in musica a Casteltermini, ospite d’eccezione la dj Georgia Mos
Palma di Montechiaro

Verso le amministrative a Palma di Montechiaro, il sindaco Castellino ufficializza la ricandidatura
Ultime Notizie

Auto di lusso rubate ritrovate tra la vegetazione: al via le indagini
PRIMO PIANO

Trovato dai Carabinieri con droga e coltello sul lungomare, denunciato
banner italpress istituzionale banner italpress tv