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Auto si ribalta, tre feriti: uno è grave

Si tratta di un 26enne trasferito in codice rosso in ospedale

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Incidente stradale a Palermo in via Giafar, dove un’autovettura si è cappottata per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto ha richiesto un complesso lavoro da parte dei vigili del fuoco, che hanno dovuto faticare per estrarre le persone rimaste intrappolate nell’abitacolo della vettura ribaltata.

Il bilancio dello scontro è di 3 persone ferite, tutte trasferite d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Tra i coinvolti ci sono un giovane di 21 anni e una ragazza di 21 anni, entrambi ricoverati in codice giallo. La situazione più critica riguarda invece una giovane di 26 anni, le cui condizioni hanno reso necessario il trasporto in codice rosso presso lo stesso nosocomio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.

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