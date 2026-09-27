Violenza sulle donne, il cammino “Orme d’ombra” arriva a Grotte

Un pomeriggio dedicato alla riflessione, alla memoria e alla sensibilizzazione sul tema della violenza. È questo il senso dell’iniziativa “Orme d’ombra”, in programma lunedì 28 settembre presso la Biblioteca Comunale “M. L. King” di Grotte. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di dare voce al silenzio, rompere l’indifferenza, condividere testimonianze e costruire insieme un percorso di sensibilizzazione e memoria attiva.

Il programma prenderà il via alle ore 17.30 con un momento di confronto e riflessione condivisa. Un’occasione per fermarsi, ascoltare e mantenere viva l’attenzione su una realtà che continua a lasciare profonde ferite nella comunità. Alle ore 18.30, sempre presso la Biblioteca Comunale “M. L. King”, si svolgerà la deposizione del nastro “Orme d’ombra” sulla panchina rossa, dedicata alla memoria di Lorena Iserni, 45 anni, uccisa il 3 settembre 2026.Seguirà la consegna del nastro “Orme d’ombra” alla famiglia Quaranta, in memoria di Lorena Quaranta, 27 anni, uccisa il 31 marzo 2020.La giornata si concluderà con l’inaugurazione della targa ufficiale del progetto “Orme d’ombra”, quale segno permanente di memoria e impegno.

L’iniziativa vuole così trasformare la memoria in un gesto concreto e condiviso, affinché le storie delle vittime non vengano dimenticate e la comunità possa continuare a costruire consapevolezza, cultura del rispetto e contrasto a ogni forma di violenza.