Caduto da balcone, bambino muore in ospedale

Era ricoverato a Palermo, sull'accaduto indaga la Polizia

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

È morto all’ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni è caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare.

Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza nell’ospedale di Palermo, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sull’accaduto indaga la Polizia.

