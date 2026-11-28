Attimi di concitazione per una difficile operazione di evacuazione medica (MEDEVAC) condotta dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle in soccorso di un marittimo che accusava forti dolori addominali e vomito mentre si trovava a bordo di una nave cisterna ancorata in rada, a circa due miglia dalla costa.

La richiesta di intervento è pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, che ha immediatamente avviato le procedure di soccorso, coadiuvata dal Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), che informato sull’evoluzione delle condizioni del marittimo, disponeva il trasferimento a terra per consentirne il ricovero e le necessarie cure.

La sala operativa disponeva quindi l’invio della motovedetta CP 336, unità specializzata nelle attività di ricerca e soccorso (SAR). Il trasbordo del marittimo si è svolto in condizioni particolarmente impegnative, a causa del mare mosso e del vento che soffiava con intensità di 27 nodi.

Nonostante le difficoltà meteo-marine, l’equipaggio della motovedetta è riuscito a trasbordare in sicurezza il marittimo e trasferirlo presso la banchina del porto di Porto Empedocle. Qui ad attenderlo era presente un’ambulanza del 118, che ha provveduto al successivo trasporto all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari.