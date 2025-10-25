“Liste d’attesa in sanità: è possibile eliminarle?”, nuovo instant book del cardiochirurgo Ruvolo

“Liste d’attesa in sanità: è possibile eliminarle?”. È questo il titolo del nuovo instant book dato alle stampe dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, di Ribera, presidente dell’organizzazione di volontariato “A Cuore Aperto”, da oltre vent’anni impegnato in progetti di assistenza sanitaria e sociale tra la Sicilia e la Tanzania, già direttore delle Uoc di Cardiochirurgia dell’ospedale “Tor Vergata” di Roma e del policlinico “Pietro Giaccone” di Palermo.

Già autore di diverse pubblicazioni scientifiche e non, Ruvolo in questo nuovo volume affronta un problema di grande attualità e al centro del dibattito politico regionale e nazionale. “Sempre più frequentemente – afferma il cardiochirurgo – sui giornali e nei programmi televisivi, viene affrontato il problema delle liste d’attesa in sanità. La possibilità di eseguire, in tempi ragionevoli, una visita medica o un esame strumentale, negli ospedali pubblici, è diventata un’impresa. L’eccessivo ritardo di una visita medica o della risposta di un esame strumentale può compromettere lo stato di benessere o, addirittura, la vita del cittadino”.

“Come presidente dell’organizzazione di volontariato ‘A Cuore Aperto’, poiché uno degli scopi statutari è quello di diffondere una corretta cultura sanitaria, e come professionista della sanità – aggiunge il medico – ho pensato di affrontare in questo volume il problema delle liste di attesa in sanità cercando di comprenderne le reali cause e di proporne soluzioni alla luce dell’esperienza lavorativa di quasi cinquant’anni in ambito ospedaliero nelle Regioni Lazio e Sicilia”. Nei prossimi giorni, sarà possibile scaricare il libro gratuitamente sul sito cuoreaperto.it.