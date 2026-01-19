Domani allerta arancione nell’agrigentino: scuole chiuse anche a Favara

Il maltempo in Sicilia non si ferma. La protezione civile regionale ha diramato il nuovo bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che prevede l’allerta arancione per la provincia di Agrigento e addirittura rossa in tutta la Sicilia orientale dalla provincia di Messina a quella di Ragusa, comprese Catania e Siracusa.

Già nella giornata di ieri alcuni sindaci della provincia di Agrigento avevano disposto la chiusura delle scuole sia per il 19 che per il 20 gennaio. Altri ancora, invece, soltanto per la giornata di oggi. Adesso – in virtù di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo – i primi cittadini stanno estendendo l’ordinanza. È il caso di Favara dove il sindaco Antonio Palumbo ha comunicato – per la giornata di martedì 20 gennaio – la chiusura di tutte le scuole e gli uffici pubblici. Stessa decisione è stata presa dai sindaci di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Burgio, Lucca Sicula e Ribera.

Attivata sala operativa di protezione civile dalla mezzanotte di oggi

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emanato l’avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, segnalando dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 20 gennaio, il livello di allerta Arancione per la Sicilia centrale, comprese le zone E e D che includono tutto il territorio provinciale di Agrigento. Attivata, dunque, a partire dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani 20 gennaio, la nuova sala operativa di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che sarà gestita dal personale dello stesso Ufficio. Allertate anche le associazioni di volontariato di Protezione Civile della provincia. Eventuali criticità potranno essere segnalate al numero verde 800-315555 del Libero Consorzio Comunale o al numero whatsapp 3336141869.

Oltre alle abbondanti precipitazioni, con frequente attività elettrica e possibili grandinate, sono previsti venti di burrasca provenienti dai quadranti orientali, con intensificazione fino a burrasca forte e raffiche di tempesta con mareggiate di forte intensità sulle coste. Sebbene il Libero Consorzio di Agrigento abbia programmato un continuo monitoraggio della rete viaria tramite il proprio personale stradale, si raccomanda egualmente massima prudenza in caso di spostamenti in auto lungo le strade provinciali, prestando attenzione in particolare nei pressi di torrenti e valloni, sui ponti e negli attraversamenti a rischio esondazione, nei pressi dei cantieri attivati per lavori di manutenzione e in presenza di fango e detriti sulle carreggiate. Nella sala operativa sarà sotto osservazione anche il sistema di monitoraggio del rischio idrogeologico attivato dal Libero Consorzio a fine 2025.