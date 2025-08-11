Editoria: La Sicilia, restyling grafico di quotidiano e sito

Da oggi il quotidiano La Sicilia si presenta ai lettori con un restyling grafico: un font più raffinato, un corpo testo aumentato per migliorare la lettura e una palette colori rinnovata per un aspetto più fresco e luminoso. Nei prossimi mesi il cambiamento interesserà anche il sito web.

“La grafica è sostanza – afferma il direttore Antonello Piraneo – e questo aggiornamento vuole essere un segnale chiaro. Nel giorno dell’11 agosto, quando tutto rallenta, la nostra squadra ha accelerato, condividendo l’entusiasmo dell’editore Salvatore Palella per questa sfida imprenditoriale e affettiva”.

Piraneo sottolinea l’importanza di riportare la testata al centro della prima pagina: “La Sicilia – spiega – è un brand potente, legato a una regione ricca di identità e va valorizzato. Abbiamo scelto un’impaginazione più agile, con sezioni ben distinte – cronaca, economia, spettacolo, sport – ciascuna con una propria palette cromatica per facilitare la navigazione. Il font per i titoli è più moderno e leggero, mentre il testo degli articoli è stato ingrandito”. Il nuovo design, osservano dal quotidiano La Sicilia, vuole rispecchiare un’informazione sempre più approfondita e autorevole, per raccontare sia i territori vicini che i mondi lontani, come recita il claim scelto per il lancio. È solo il primo passo, spiegano ancora: dietro le quinte si lavora per rendere il giornale ancora più radicato nella realtà regionale, con un sito e un’app completamente rinnovati. Perché La Sicilia “vuole essere il quotidiano di tutti i siciliani e di chi segue con attenzione questa Isola”.