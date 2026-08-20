Ex infermiere morto in un incidente ad Agrigento, 75enne indagato per omicidio stradale 

La Procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un 75enne – Angelo Fazio – con l’accusa di omicidio stradale. La vicenda è legata alla morte di Angelo D’Anna, 67 anni, ex infermiere originario di Raffadali, deceduto in ospedale venti giorni dopo il tragico schianto.

L’incidente è avvenuto lungo via Salvatore Scifo, nella zona del Quadrivio Spinasanta, il 10 luglio 2025. L’indagato era alla guida di una Volkswagen Golf quando, secondo la ricostruzione dell’accusa, si è immesso sulla strada provinciale senza però dare la precedenza. L’impatto con lo scooter di D’Anna fu violento, L’ex infermiere venne trasferito prima all’ospedale di Agrigento e, in seguito, al Villa Sofia di Palermo dove purtroppo morì il 30 luglio per i gravi traumi. Il 75enne, difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato, avrà venti giorni di tempo per richiedere un interrogatorio o presentare memorie per evitare la richiesta di rinvio a giudizio.