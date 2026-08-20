Agrigento

Ex infermiere morto in un incidente ad Agrigento, 75enne indagato per omicidio stradale 

La vicenda è legata alla morte di Angelo D’Anna, ex infermiere di Raffadali, deceduto in ospedale venti giorni dopo un incidente stradale avvenuto nella zona del Quadrivio Spinasanta

Pubblicato 21 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

La Procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un 75enne – Angelo Fazio – con l’accusa di omicidio stradale. La vicenda è legata alla morte di Angelo D’Anna, 67 anni, ex infermiere originario di Raffadali, deceduto in ospedale venti giorni dopo il tragico schianto.

L’incidente è avvenuto lungo via Salvatore Scifo, nella zona del Quadrivio Spinasanta, il 10 luglio 2025. L’indagato era alla guida di una Volkswagen Golf quando, secondo la ricostruzione dell’accusa, si è immesso sulla strada provinciale senza però dare la precedenza. L’impatto con lo scooter di D’Anna fu violento, L’ex infermiere venne trasferito prima all’ospedale di Agrigento e, in seguito, al Villa Sofia di Palermo dove purtroppo morì il 30 luglio per i gravi traumi. Il 75enne, difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato, avrà venti giorni di tempo per richiedere un interrogatorio o presentare memorie per evitare la richiesta di rinvio a giudizio. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Rapina in una casa a “luci rosse” nel centro di Agrigento, portati via 3 mila euro 
Agrigento

Organizza manifestazione senza avvisare la Questura, sanzionato 35enne 
Apertura

Porto Empedocle, sventati diversi tentativi di truffa su carta d’identità clonata 
Apertura

Imbrattarono la Scala dei Turchi con vernice rossa, fissato appello per due imputati 
Apertura

Cinquantenne trovato morto sotto un ponte, l’auto presentava danni: forse vittima incidente 
banner italpress istituzionale banner italpress tv