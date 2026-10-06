Politica

Forza Italia, Minardo riunisce segretari: “nuova fase politica, credibilità si difende cambiando”

In riunione si è discusso anche della preparazione delle elezioni amministrative del prossimo anno.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“La credibilità della politica si difende con il coraggio di cambiare. Dobbiamo aprire Forza Italia a nuove energie, allargare la partecipazione e costruire una proposta capace di parlare alla Sicilia dei prossimi anni”. È questo il nucleo della relazione politica con cui il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, ha aperto a Palermo la riunione dei segretari provinciali e delle grandi città del partito.

Minardo ha richiamato la necessità di aprire “una nuova fase politica” per Forza Italia in Sicilia, puntando su partecipazione, presenza nei territori e capacità di iniziativa.La riunione è poi proseguita sui tre punti all’ordine del giorno: la partecipazione all’evento nazionale “L’ottimismo della volontà”, in programma a Milano dal 9 all’11 ottobre, la campagna di tesseramento 2026 e la preparazione delle elezioni amministrative del prossimo anno.

Sul tesseramento è stata fatta una ricognizione dei gazebo e delle iniziative territoriali previste per ottobre, mese indicato dal partito nazionale per la campagna delle adesioni.Ampio spazio è stato dedicato alle amministrative del 2027. Minardo ha chiesto ai segretari provinciali di avviare fin da ora il confronto nei comuni al voto e di farsi promotori di tavoli locali con le altre forze del centrodestra, con l’obiettivo di costruire programmi comuni, favorire candidature condivise e preservare l’unità della coalizione.

“Non possiamo arrivare alle amministrative rincorrendo divisioni già consolidate. Forza Italia deve assumere l’iniziativa, mettere attorno a un tavolo il centrodestra e lavorare per tempo a una proposta comune per i territori”, ha concluso Minardo.

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