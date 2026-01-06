Apertura

Favara, scontro tra due auto: ferita una ragazza

La ragazza è stata trasferita in ospedale per le cure necessarie

Un incidente stradale si è verificato in queste ore a Favara in contrada Crocca. Due le auto coinvolte, una grande punto e una lancia Y. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito; si tratta di una ragazza trasferita a bordo di un’ ambulanza del 118 all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri che si stanno occupando dei rilievi del sinistro stradale.

