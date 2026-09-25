In casa con droga e contanti, denunciato un 50enne

Un controllo su strada dei Carabinieri porta alla denuncia di un 50enne e al sequestro di droga e di un’ingente somma di denaro.

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio, nel quartiere San Cristoforo, quando i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel transitare in una delle viuzze della zona hanno notato un uomo che camminava in strada, già noto agli operanti perché pregiudicato catanese. Gli operanti, in abiti borghesi e a bordo di autovettura con targhe di copertura, lo hanno avvicinato e, dopo averlo identificato compiutamente, lo hanno perquisito. Le ricerche sono state estese presso l’abitazione del 50enne, nel quartiere di San Cristoforo, dove i Carabinieri hanno ottenuto riscontro al sospetto che l’uomo avesse intrapreso un’attività di spaccio.

Infatti, nella sua disponibilità sono stati recuperati 7.707 euro in denaro contante, nascosti in camera da letto, nonché, alcune dosi di marijuana. In casa l’uomo aveva anche fogli di carta dove annotava la contabilità riconducibile all’attività illecita. Il predetto materiale e il denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre il 50enne, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva,